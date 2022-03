Torre del Greco, travolto giovane che camminava sui binari dal treno della Circumvesuviana. Incubo per il ritorno per i pendolari di Sorrento e Vico Equense , in tanti dalla Penisola Sorrentina ci hanno chiamato “Il treno non è partito da Napoli e nessuno ci ha detto nulla, ci hanno detto che l’EAV forniva autobus sostitutivi ma stiamo aspettando da ore ”

Stando ad alcune ricostruzioni il giovane stava camminando sui binari nei pressi della Stazione della Circumvesuviana di Via del Monte a Torre del Greco. Il macchinista del treno è riuscito a rallentare, ma il giovane è rimasto ferito e ora è ricoverato all’Ospedale del Mare .

L’incidente intorno alle 19 di questa sera. Il direttissimo, Tr.11883, partito da Napoli alle 18,34 ha investito il giovane che è stato portato d’urgenza all’Ospedale del mare da un’ambulanza del 118.

Non si conosce ancora la prognosi e la gravità delle sue condizioni, sicuramente ha riportato serie ferite alle gambe. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco che indagano sulla vicenda.

Molti hanno pensato alla tragedia di Vico Equense, sempre sotto i treni, ma per fortuna il giovane è solo rimasto ferito.