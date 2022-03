Torna l’ipotesi della metropolitana in penisola sorrentina e si attende il parere del Presidente Vincenzo De Luca

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si dice favorevole alla realizzazione di una metropolitana in penisola sorrentina che trasformerebbe finalmente la Circumvesuviana in un treno rapido e con una possibilità di un numero maggiore di corse a distanza di poco tempo, andando a risolvere uno dei grandi problemi della penisola, ovvero quello del traffico. Un’idea che Positanonews sta portando avanti da 15 anni.

Sul tema della metropolitana tornano a discutere i sindaci della penisola sorrentina durante l’incontro tra operatori turistici svoltosi venerdì scorso a Piano di Sorrento. Un collegamento su ferro aumenterebbe nettamente il numero di corse giornaliere tra Vico Equense e Sorrento agevolando i residenti ed i tanti turisti.

Il progetto della metropolitana in penisola sorrentina è stato illustrato all’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci ed a breve potrebbe esserci un incontro in Regione che consentirà di valutare anche l’opinione del Presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti da e verso la penisola sorrentina è importante anche incentivare il trasporto via mare con un aumento dei collegamenti soprattutto nel periodo estivo e rispristinando le corse notturne degli aliscafi permettendo in tal modo di raggiungere più facilmente la penisola sorrentina anche per trascorrere una serata al ristorante o in un locale notturno.