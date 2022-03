Tommaso Starace: “Per vincere bisogna essere campioni dentro”.

L’altra sera ho incontrato un Tommaso Starace che ha partecipato alla presentazione del libro di Gigi Di Fiore a Sorrento. Evento organizzato dal Club Napoli Sorrento nell’antico e prestigioso Ristorante Zi ‘Ntonio, il nome del Club dedicato al mitico Comandante Achille Lauro e al manager Andrea Torino.

Circa Tommaso Starace

Suo intervento di grande spessore…!!!

Presenza silenziosa e passionale con un saluto delizioso parlando dei grandi ricordi e aneddoti legati al mitico Diego A.Maradona.

La differenza tra un calciatore è un campione per conseguire vittorie di prestigio?

Risposta secca ed emozionale…

“Per vincere occorre essere campioni dentro…”

Tommaso Starace

Nel nome del Dio azzurro onesto in campo solo Valori per valere tanto.

Da quelli che il Napoli gruppo femminile azzurro.