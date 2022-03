di Pino Cotarelli

Napoli , Campania . Sempre più interesse per le informazioni, gli approfondimenti e i puntuali collegamenti on the road, che testimoniano le notizie dirette e gli eventi rilevanti, trasmessi ogni giorno, alle ore 17, dal TG flash di POSITANONEWS sulle proprie pagine Facebook, sul canale YouTube e su Twitch. Nella trasmissione del 6 marzo 2022, il direttore Michele Cinque, collegato dalla splendida Praiano in Costiera amalfitana , ha messo in evidenza la piacevole novità della presenza sul territorio, finalmente di un sindaco donna Annamaria Caso e la speranza che la costiera tutta ritrovi una sua identità, anche con l’ausilio dei finanziamenti del PNRR, dal momento che le attività sono in ripresa e tutta la costiera finalmente ricomincia a rivivere ed ha poi evidenziato la presenza di una notevole solidarietà per il popolo ucraino ribadendo che, al di là delle appartenenze, è necessaria un volontà incondizionata a schierarsi contro la guerra Russia-Ucraina. Il giornalista Gigi Maresca, collegato da Sorrento, con Gaia Gargiulo, guida escursionistica, nella piazza dove lo street artist Jorit ha realizzato un grande murale che ritrae il volto di Lucio Dalla, realizzato nell’ambito della manifestazione I Colori di Lucio per il decimo anniversario della scomparsa del cantautore, ha intervistato Giada Gargiulo, guida ambientale, che esposto i programmi in itinere che prevedono percorsi organizzati e si svolgono per tutto il mese di marzo, consultabili nel sito omonimo I colori di Lucio. Da Forlì, il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, dalla EuroExpoArt 2022, nell’ambito della diciannovesima edizione di Vernice Art Fair, ha presentato varie opere esposte ed alcuni artisti fra cui: Sandro Perelli, artista e saxofonista, Caima Nesci, vincitore del primo premio dell’anno scorso, Maria Pia Daidone, che opera fra l’Italia e l’Inghilterra con le sue prestigiose opere, Alessandro Del Gaudio, Mauro Molinari, ha poi citato poi Cosmo Sallustio, pittore scomparso ricordato dalla sua figliola presente nell’ Arte Fiera di Forlì, quindi ha proseguito con una panoramica delle interessanti opere di Silia Pellegrino, descrivendo la sua caratteristica di realizzazione in modalità che appare una aggregazione cosmica di pennellate, quindi ha evidenziato la particola tecnica Raku dello scultore Aurelio Talpa. Ha poi ripreso la parola il giornalista Gigi Maresca, che ha affermato “la bellezza salverà il mondo” riprendendo i temi della mostra di Forlì, ma non ha voluto anticipare i temi della partita Napoli-Milan, che completerà con i commenti nella trasmissione di questa sera. Ha quindi, in compagnia di Pino Cotarelli, riferito notizie e espresso commenti riguardo il conflitto Russia-Ucraina.

