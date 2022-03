di Pino Cotarelli

Puntuali gli appuntamenti delle ore 17 del TG flash di POSITANONEWS, trasmessi anche sulle proprie pagine di Facebook, sul canale Youtube e su Twitch. Nella trasmissione del 12 marzo 2022, Maurizio Vitiello, sociologo, scrittore, critico d’arte, collegato da Cantalupo del Sannio, ha anticipato alcuni commenti sulla presentazione del libro presso la Sala Consiliare di Cantalupo; “Un ragazzo del ‘99 a Cantalupo nel Sannio”, di Volturia Edizioni, intervistando Il Generale di Corpo d’armata Luigi Robusto, che ha ricordato il nonno, uno di quei ragazzi del ’99, che partecipò alla prima guerra mondiale, da considerarsi una quarta guerra d’indipendenza, ben diversa da questa cruenta guerra tra Russia Ucraina, che si spera termini presto, sulla spinta delle sanzioni. Lorenzo Orrino che ha curato il volume ha sottolineato quanto questo libro possa rappresentare l’omaggio ai tanti giovani che hanno sacrificato la propria vita e la propria gioventù per gli ideali di libertà e di pace. Quindi, Maurizio Vitiello ha concluso, ribadendo la necessità di un accordo di pace per l’Ucraina, in compagnia del vicecomandante della stazione dei carabinieri di Cantalupo del Sannio. Dallo studio centrale, Pino Cotarelli e Gigi Maresca hanno elencato le principali notizie della giornata, che essenzialmente è caratterizzata dalle vicende della guerra Russia Ucrania, infine il giornalista Gigi Maresca ha completato commentando le ultime del Calcio Napoli che delude con la sua discontinuità, è ancora un Napoli del primo Spalletti o comincia ad assomigliare di più a quello di Gattuso? Vi diamo quindi appuntamento, come ogni giorno, alle 17 con il Tg Flash col quale si può interagire, attraverso i commenti da Facebook della pagina di Positanonews.