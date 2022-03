Terzo pareggio consecutivo per il Costa d’Amalfi. Dopo il derby con il Vico Equense, terminato per 1-1 e la trasferta col Buccino Volcei, conclusasi a reti inviolate, questa volta il pareggio è toccato al match col Calpazio. Primo tempo difficile al Vaudano di Capaccio, che vede un netto dominio territoriale dei costieri, che non riescono però a concretizzare le occasioni. I padroni di casa difendono bene e allo scadere dei 45′ il risultato è ancora sullo 0-0. Tutto accade nella ripresa: possesso palla ancora a favore degli ospiti ma all’improvviso, inaspettatamente, arriva il gol di Monaco ed è 1 – 0 per il Calpazio. Mister Proto apporta cambi e sul finale il forcing dei costieri aumenta: Ferrara viene trattenuto e atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Infante realizza il gol del pari. Ora diventa difficile per i ragazzi di Mister Proto che, a 4 giornate dalla fine del campionato, devono cercare di realizzare quanti più punti è possibile, a partire dalla prossima con la Scafatese.