Termina in parità la sfida tra Costa d’Amalfi e Vico Equense. Al San Martino di Maiori alle ore 15 è andato in scena il match tra Costa d’Amalfi e Vico Equense. Assente per mister Proto sia Parente che Imperiale, mentre in attacco spazio ad Infante, Totaro e Somma. Primo tempo conclusosi con i biancazzurri in vantaggio proprio grazie al gol di quest’ultimo, magistralmente servito da Ferraiolo al 40′. Partita ricca di emozioni con gli ospiti che provano a pareggiare i conti e ci riescono al 67′ con Guidoni. Buon punto per il Costa d’Amalfi e il Vico Equense che lottano ancora per la salvezza e che affronteranno nel prossimo turno rispettivamente il Buccino Volcei e la Scafatese.