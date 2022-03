Tanti auguri Ruud Krol. Nato ad Amsterdam il 24 marzo 1949, oggi Ruud Krol compie 73 anni. Ex Ajax, ma soprattutto ex Napoli, il difensore olandese è rimasto nella città partenopea per ben 4 anni dove, grazie alla sua eleganza, signorilità e bravura, ha lasciato un bel ricordo. “Crolla Napoli, ma Krol nun crolla”, fu la scritta che si trovava per le vie della città nel periodo post terremoto. Ed ora, in questo giorno così importante per lui, non sono mancati gli auguri da parte della SSC Napoli: “Buon compleanno Ruud”, si legge.