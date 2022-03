Sulla S.S. 163 Amalfitana assenti o danneggiati molti specchi parabolici, sicurezza a rischio

Sulla S.S. 163 Amalfitana, in prossimità delle curve, mancano o sono danneggiati gli specchi parabolici di competenza dell’Anas. Una situazione inaccettabile ed assurda che espone gli utenti della strada al rischio di incidenti. Lo specchio parabolico, infatti, viene solitamente posizionato nei pressi di un incrocio pericoloso o di una curva laddove ci siano, quindi, condizioni di scarsa visibilità al fine di migliorare il campo visivo dell’utente della strada, aumentare la visibilità e scongiurare incidenti.

Su una strada come la Statale Amalfitana, caratterizzata da numerose curve e scarsa visibilità, la presenza degli specchi – unita chiaramente alla prudenza da parte dei conducenti dei veicoli ed al rispetto dei limiti di velocità – diventa un ausilio indispensabile a garantire la sicurezza ed evitare incidenti che potrebbero avere anche effetti molto gravi.

Auspichiamo, quindi, che al più presto vengano sostituiti gli specchi danneggiati e ripristinati quelli scomparsi perché non si può accettare una simile incuria quando in gioco vi è la vita delle persone.