Stroncato da crisi respiratoria a soli 12 anni: Salerno a lutto

Un bambino è stato strappato via dall’amore della propria famiglia a soli 12 anni. La tragedia immane è avvenuta ad Altavilla Silentina, un comune della Provincia di Salerno. Lo scrivono i principali media salernitani, che raccontano anche la possibile causa che ha condotto il cuore del piccolo a smettere di battere. Il 12enne a quanto pare soffriva già da un po’ di crisi epilettiche, che hanno portato allo stremo l’organismo fino al sopraggiungere di una crisi respiratoria. La mamma del piccolo ha dovuto fare i conti con la cruda realtà constatandone la morte all’alba, appena entrata in cameretta. I cittadini di Altavilla esprimono la propria vicinanza alla famiglia, a partire dal sindaco Franco Cembalo: Tutta la comunità è frastornata per la notizia, tutta l’Amministrazione è vicino alla famiglia che è molto conosciuta. Il padre è un collaboratore dell’ex Sindaco, onesto lavoratore. Purtroppo una crisi di soffocamento durante una crisi epilettica che durante il sonno lo ha colpito non gli ha lasciato scampo.