Storico patto d’Intesa dei cuochi della Penisola Sorrentina con Slow Food intervista esclusiva di Positanonews allo Stuzzichino . Siamo a Sant’Agata di Massa Lubrense , oggi una storica giornata nel nome della ripartenza come dal posto di Mimmo De Gregorio ” Patto d’intesa insieme per fare #rete in sinergia con #associazionecuochipenisolasorrentina alla ricerca sempre del #buono,pulito,giusto “. Positanonews guarda con attenzione e speranza, con ottimismo, a queste iniziative. Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ed il blog Enogastronautanews , non poteva non evidenziare questo momento .

Oggi abbiamo intervistato in esclusiva e in diretta sui nostri social network, sulla pagina facebook di Positanonews , Mimmo, e domani mattina saremo a Piazza Mercato o Piazza della Repubblica per il Mercato della Terra di Slow Food dedicato all’arancia dove troveremo di nuovo Mimmo e la Slow Food, tutti insieme per nuove iniziative da mettere in rete per l’eccellenza Complimenti