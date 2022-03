“Steak house e macellerie d’Italia”, la Guida per “carnivori” d’Italia

Roma – Da circa un mese anche i consumatori di carne hanno la loro Bibbia. È “Steak house e macellerie d’Italia”, testo che porta la firma del giornalista romano Michele Ruschioni che racconta i migliori luoghi dove trovarla e degustarla, da Nord a Sud. Michele Ruschioni è anche giornalista e videomaker fondatore di BraciamiAncora, un network editoriale seguitissimo dedicato al mondo della carne. La guida licenziata da Ruschioni, prima del genere in Italia, nelle sue 350 pagine, descrive oltre 400 realtà presenti sul nostro territorio: si va da storiche istituzioni fino alle aziende emergenti. Il tutto rigorosamente all’insegna della più variegata produzione e vendita di ogni tipo di carne, analizzata e illustrata con cura da chi, da oltre sei anni, racconta il mondo della carne. BraciamiAncora, infatti, vanta quasi 740mila follower su Facebook e oltre 125mila iscritti su YouTube, solo per citare le piattaforme social più seguite. In Italia esistono diverse centinaia di guide gastronomiche di ogni genere, si va dalla pizza fino al sushi, passando per l’ambiente gourmet. Mancava invece un lavoro editoriale dedicato alle macellerie e alle steakhouse che meritano la stessa attenzione, il consumo della carne sebbene oggi abbia subito un calo legato a problematiche ambientaliste e una nuova coscienza alimentare è storicamente e antropologicamente un abitudine che va studiata e valorizzata con tatto, gusto e il rispetto che come un tempo anche oggi dobbiamo per l’animale di cui ci nutriremo, conoscere chi la commercializza o la vision di un produttore è un contributo di interesse cultuale per tutta la filiera.

a cura di Luigi De Rosa

Michele Ruschioni (Roma 1977), laureato in Sociologia all’Università La Sapienza di Roma, è giornalista professionista. Dal 2003 al 2011 ha scritto per il quotidiano «Libero». Ha collaborato con «Il Gambero Rosso», «Il Sole 24 Ore» e le Guide di «la Repubblica» e attualmente collabora con IlMessaggero.it. Nel 2008 ha fondato Braciamiancora, la più grande comunità di amanti della cottura a fuoco vivo d’Italia, ed è direttore editoriale del magazine online Braciamiancora.com.

