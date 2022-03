Stasera in tv, la nuova serie di Rai Uno “Studio Battaglia”, di che si tratta? quattro donne dimostreranno la loro grande personalità e determinazione. Più precisamente ci riferiamo a Studio Battaglia. I telespettatori, dopo aver visto la prima puntata, hanno una curiosità: lo studio legale esiste veramente? Scopriamolo insieme.

Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai 1

La nuova fiction Studio Battaglia è andato in onda su Rai 1 con la prima puntata martedì 15 marzo 2022 e ha ottenuto un discreto successo. La storia è incentrata sulla vita personale e lavorativa di quattro donne che dimostreranno tutta la loro tenacia.

Marina, interpretata da Lunetta Savino, è una mamma in carriera che decide di aprire uno studio legale in cui le figlie potranno lavorare accanto a lei per portare avanti l’attività. Lo Studio Battaglia è uno dei più famosi e ricercati di Milano in cui si svolgeranno tutte le vicende.

Quattro donne, una mamma, tre figlie, mogli e sorelle sono loro le protagoniste di questa avvincente fiction che racconterà non solo le vicende giuridiche da portare in tribunale, bensì tutte le loro relazioni al di fuori del lavoro. Marina e le figlie vengono abbandonate dal padre ben venticinque anni prima e ora farà ritorno.

Anna è sposata con Alberto, ma l’incontro con Massimo la turberà e le farà chiedere se ha fatto la cosa giusta in passato. Mentre Viola, la figlia più piccola, sta per sposarsi ma per colpa di Nina le nozze salteranno. Insomma, una fiction che si rivelerà una vera e propria scoperta.

Studio Battaglia esiste nella realtà? La verità

Come molto spesso accade, anche in questo caso i fan più appassionati si chiedono se la fiction è ispirata ad una storia vera e se lo studio esiste veramente. Cerchiamo di svelarvi il mistero. La fiction è girata interamente nella città di Milano, ma tutti gli interni sono stati ricreati nei set cinematografici a causa delle restrizioni e protocolli legati al Covid 19.

Per quanto riguarda la storia, per ora, non sappiamo se sia frutto dell’immaginazione dei produttori o si ispira ad una storia vera. La cosa certa è che è un remake del telefilm inglese The Split. Per quel che concerne lo studio fisico, anche in questo caso purtroppo non abbiamo notizie in merito. Non sappiamo se esista uno studio con queste caratteristiche oppure è nell’immaginario della produzione.

Quel che possiamo dirvi con certezza è che nella fiction troveremo numerosi riferimenti all’ambito lavorativo ricoperto dalle donne. In particolar modo in un mestiere duro e che richiede determinazione come l’avvocato.

Si tratta di Studio Battaglia, un legal drama in quattro puntate tutto al femminile che segue la storia di quattro donne (madre, figlie e sorelle) avvocate divorziste tra le migliori in città. Tutte loro combattono ogni giorno battaglie legali che spesso si intrecciano con il loro privato. La serie è l’adattamento italiano della serie inglese The Split.

Studio Battaglia Fiction: data d’inizio e trama

Quando inizia la fiction Studio Battaglia? Il suo debutto è previsto per martedì 15 marzo, quindi fra poche settimane. La storia prenderà il via nel momento in cui Anna Battaglia, una stimata avvocatessa divorzista, abbandonerà lo studio della madre Marina, temuta avvocatessa, quando le negherà una promozione. Anna troverà lavoro presso lo studio legale concorrente dove ritroverà Massimo, un suo vecchio amico dei tempi dell’Università.

Per lei inizierà una nuova vita professionale molto impegnativa che la porterà per la prima volta a scontrarsi in tribunale con la madre e la sorella Nina. Viola, la più piccola delle sorelle Battaglia, invece, ha deciso di fare la babysitter. Ad un certo punto, la loro vita verrà stravolta dal ritorno del padre assente da oltre trent’anni. Questo avvenimento le costringerà a confrontarsi con un burrascoso passato.

Anna per via dell’abbandono del padre, si riconcilierà con la madre e metterà in discussione tutti i suoi rapporti compreso l’apparente perfetto matrimonio con Alberto. Il mondo legale in cui è ambientata la fiction farà da sfondo alle battaglie personali e private delle tre avvocatesse che per la prima volta si ritroveranno contro in un’aula di tribunale e faranno di tutto per vincere.

Studio Battaglia: cast della nuova fiction Rai

Il cast di Studio Battaglia è composto da attori molto noti del nostro panorama cinematografico e televisivo. Anna Battaglia sarà interpretata da Barbara Bobulova mentre Marina avrà il volto di Lunetta Savino. Miriam Dalmazio vestirà i panni di Nina Battaglia e Marina Occhionero quelli di Viola Battaglia.

Giorgio Marchesi interpreterà Massimo, il vecchio amico di Anna. Massimo Ghini, invece, presterà il suo volto al padre delle sorelle Battaglia ed infine Thomas Trabacchi sarà Alberto, il marito di Anna.