Sorrento: venerdì e sabato il quinto congresso annuale della Flaica Cub. Si svolgerà a Sorrento il quinto congresso annuale della Federazione lavoratori agro-industria, commercio e affini (Flaica Uniti Cub).

L’appuntamento per i delegati sindacali provenienti da tutte le regioni italiane è per i giorni di venerdì 25 e sabato 26 marzo 2022 presso l’hotel Conca Park di via degli Aranci. Nel corso della due giorni si discuterà di lavoro, sicurezza, reddito e democrazia.

Fitto il calendario degli incontri che culmineranno con la votazione dei documenti conclusivi del congresso e degli organismi sindacali.