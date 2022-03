Sorrento, una Piazza Lauro vestita a festa per Carnevale. Il sindaco: "Il sorriso dei bambini ripaga di tanti sforzi fatti"

Sorrento. Bellissima la festa di Carnevale che si è svolta nella centralissima Piazza Lauro con tanti personaggi dei cartoni animati e delle fiabe pronti ad accogliere i tanti bambini che hanno colorato e riempito con le loro voci e la loro felicità la Piazza della città. Un mare di coriandoli ha ricoperto l’asfalto e le aiuole trasmettendo subito una sensazione di allegria e voglia di divertirsi. Vedere il sorriso dei più piccoli in questa giornata a loro dedicata ha riscaldato il cuore in questa fredda prima giornata di marzo. Un’organizzazione perfetta che ha consentito a tutti di poter trascorrere qualche ora in serenità dopo un lungo periodo di restrizioni e rinunce. Che sia davvero l’inizio del tanto atteso ritorno graduale alla normalità

In Piazza Lauro presente anche il sindaco Massimo Coppola che ha dichiarato: «E’ una grande festa, una festa soprattutto dei bambini dopo un lunghissimo periodo difficile. Veder sorridere i bambini è la cosa più bella e ripaga di tanti sforzi fatti anche per organizzare non solo questo evento ma per mantenere una situazione in piedi anche nel momento in cui si era fatto tutto particolarmente complicato. Andrà sicuramente tutto bene e sarà una grande stagione turistica».