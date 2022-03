Sorrento ( Napoli ) . Pubblichiamo un post di Rosario Fiorentino .

Un ricordo di una persona speciale

Foto 2 di 2



Stanotte è giunta la triste notizia che Raffaela Maresca, amica nostra di una vita è volata in cielo.

Una donna e una mamma esemplare.

Una grande lavoratrice e una malattia che in pochi anni ha chiuso la sua esistenza.

Soffriva tanto. Sempre in silenzio, così anche il tempo che il Signore ha concesso.

Tante difficoltà nella vita quotidiana ma lei con dignità, nonostante le avversità che portava avanti.

Ultimamente era ancora più addolorata dalle lungaggini della burocrazia maledetta, che per aver riconosciuto il sacrosanto diritto ad una soddisfacente esistenza pubblica, faceva scorrere il tempo. Il tempo che non risparmia nessuno per la vita e per la salute.

Lei è un vero esempio per tutti. Il sostegno del fratello Antonino e del figlio Luigi e della famiglia hanno colmato l’assenza dell’INPS e delle istituzioni.

Ricordare lei mi vengono in mente la mamma Tarallo Bianca e il papa Maresca Giuseppe, due persone che la bontà, la semplicità e l’amore per la famiglia sono stati costanti. Un abbraccio forte a Luigi e Antonino e un saluto a Raffaela, donna, mamma e lavoratrice speciale.

Con affetto

Rosario Fiorentino