Sorrento, un pezzo di Ucraina è arrivato a Marina Grande. Serve un grande cuore, arrivano altre donne e bambini ci si organizzi, richiesta di aiuto a Positanonews

Questo è un post su facebook che ci riscalda il cuore di Luigi Garbo

Un pezzo di Ucraina è arrivato a Marina Grande, grazie al grande cuore de “O’ Puledrone”.

Speriamo trovino un po di serenità, specialmente per i piccini al seguito, noi faremo di tutto per farli stare bene nella nostra comunità.

Ma servono altre disponibilità, le donne con bambini sono in fuga dall’Ucraina per la guerra con la Russia , stanno arrivando richieste di aiuto da Positanonews . Pochi minuti fa una telefonata di un camionista volontario che sta portando beni di aiuto al confine “Ho con me una donna con tre bambini, cerca di far qualcosa, dove possiamo farle dormire?”

Una telefonata che ci ha angosciato, stanno arrivando qui in penisola sorrentina , qualcuno può farci avere chi è disponibile ?