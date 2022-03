Sorrento: terminata la pulizia dell’arenile di Marina Piccola in seguito alle mareggiate. “Dopo alcuni giorni di attività da poco si è conclusa la pulizia generale dell’arenile di Marina Piccola a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi – ci ha fatto sapere il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre particolarmente attento all’ambiente -. L’azione amministrativa in difesa dell’ambiente continua in modo costante in tutti i mesi dell’anno.”

Foto 3 di 5