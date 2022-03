Sorrento. Strategie di contrasto al Covid-19. Parte un percorso informativo per gli operatori turistici

La task force di Psicologia e l’Unità di crisi del Comune di Sorrento promuovono un percorso informativo online, denominato Sorrento Sicura. Obiettivo è quello di dotare gli operatori del settore turistico, dagli hotel ai ristoranti, dai bar ai b&b agli esercizi commerciali, delle conoscenze necessarie per acquisire strategie di contrasto al Covid-19, ancora presente anche se in via di superamento. Per partecipare all’iniziativa, è possibile fare richiesta scrivendo alla mail sorrentosicura@gmail.com, utilizzando un account non Pec.