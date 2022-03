Sorrento, sempre all’avanguardia sull’ambiente. Attiva nuova lavastrade elettrica

Sorrento si dota di una nuova lavastrade elettrica

Una lavastrade ad alimentazione elettrica. E’ la nuova attrezzatura in servizio da oggi sul territorio di Sorrento. La macchina, nella disponibilità degli operatori di Penisolaverde, ha una capacità di 1.550 litri di acqua, 125 bar di pressione e ben otto ore di autonomia, grazie a batterie a litio di ultima generazione. La barra della lavastrade ha inoltre un’ampiezza di innaffiamento di oltre 4 metri, ed è dotata di una lancia idropulitrice con un tubo di 25 metri di lunghezza, per permettere una pulizia accurata delle strade pubbliche comunali.

“Un ulteriore passo in direzione dell’auspicata transizione energetica – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Con questa attrezzatura si raggiunge un duplice obiettivo: evitare ogni impatto in termini di inquinamento dell’aria e, nel contempo, raggiungere nuovi standard di efficienza sul fronte dell’igiene urbana, dal momento che la nuova lavastrade triplica la capacità di lavaggio”.