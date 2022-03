Sorrento, riapre il reparto di Chirurgia , la buona notizia

Sorrento. Da oggi l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” non avrà piú il reparto Covid , per cui sentimmo il direttore sanitario dell’ospedale sorrentino Dott. Giuseppe Lombardi, una scela che ci mise in difficoltà, per fortuna si torna ad operare a pieno ritmo e Non solo per le emergenze. una buonissima notizia per la penisola Sorrentina , considerata la grande professionalità presente in ospedale e i tanti disagi. Anche nel plesso vicano l’altro ospedale della sorrentina con professionalità mortificate a causa del covid per cui non potevano operare è aperto ,ma ricordiamo che a Vico Equense primo soccorso è chiuso nonostante le promesse dei politici e gli annunci fatti . In Campania abbiamo una situazione assolutamente grave, ma intanto facciamo gli auguri a tutti i medici e pazienti