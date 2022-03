Sorrento, raccolta straordinaria di materiali ingombranti.

Due appuntamenti, per effettuare la raccolta di materiali ingombranti e di attrezzature da pesca inutilizzate. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e da Penisolaverde, e si svolgerà nei giorni 12 marzo, dalle ore 8 alle 11, a Marina di Puolo, nella piazzetta nei pressi della sbarra di accesso alle ultime rampe che portano al borgo marinaro e, il 19 marzo, dalle ore 8 alle 11, a Marina Grande, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale.

“Si tratta di un’attività – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – che vuole porre massima attenzione al decoro dei nostri borghi marinari, in vista dell’imminente stagione turistica”.

Per informazioni, e per richiedere l’intervento per la raccolta di materiali voluminosi, contattare il recapito telefonico 0818773443 oppure la mail info@penisolaverde.com