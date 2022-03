Sorrento, prosegue “I Colori di Lucio”: domani mattina al Teatro Tasso l’incontro con Peter Wadhams. Riportiamo di seguito il post di Antonino Siniscalchi:

Domani alle ore 10 presso il Teatro Tasso incontro con Peter Wadhams

Prosegue a Sorrento “I colori di Lucio”, la rassegna ideata dall’associazione Nemesi per celebrare il mito di Lucio Dalla in occasione del decennale della scomparsa.

Per il ciclo di appuntamenti scientifici «Come è profondo il mare» organizzati nell’ambito della manifestazione, lunedì 21 Marzo alle ore 10 Sorrento incontrerà presso il Teatro Tasso, il Prof. Peter Wadhams, uno dei massimi esperti al mondo di regioni polari e cambiamenti climatici.

Professore emerito di Fisica degli oceani presso l’Università di Cambridge, dove dal 1987 al 2015 ha diretto prima lo Scott Polar Research Institute e poi il gruppo di oceanografia polare del Dipartimento di Matematica applicata e Fisica teorica, è stato insignito della Medaglia Polare da parte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, ed è uno dei protagonisti del celebre documentario “Ice on fire” finanziato da Leonardo Di Caprio per lanciare un segnale di allarme relativo al global warming.

Docente di Rischio Climatico in diverse università statunitensi, francesi, giapponesi e italiane (Università Politecnica delle Marche, Politecnico di Torino), è oggi collaboratore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope nell’ambito del progetto SWIMMING finanziato dal PNRA (Progetto Nazionale di Ricerca in Antartide) e diretto dal Prof Giuseppe Aulicino.

A Sorrento, Wadhams e Aulicino racconteranno a studenti e cittadini le straordinarie caratteristiche degli oceani polari, il motore del nostro pianeta, ed i rischi legati al cambiamento climatico in corso. Pillole di scienza che Wadhams ha reso fruibili al grande pubblico nel suo libro più noto “A Farewell to Ice” (“Addio ai ghiacci”, edito in Italia da Bollati-Boringhieri), facendo tesoro di circa mezzo secolo di ricerche condotte attraverso oltre 50 spedizioni polari sul campo, compresi sei viaggi in sottomarino sotto i ghiacci del Polo Nord. L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti.

“I Colori di Lucio”, manifestazione sostenuta dalla Fondazione Lucio Dalla di Bologna, promossa dalla Città di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e con la partecipazione degli altri Comuni della penisola sorrentina, proseguirà fino al prossimo 3 aprile con diversi appuntamenti previsti ogni giorno.