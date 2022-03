Sorrento prepara il Global Youth Tourism: il comune a caccia di organizzatori di eventi

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici. In particolare i candidati non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legislazione vigente e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I candidati attestano il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione, mediante autodichiarazione presente all’interno della domanda allegata;