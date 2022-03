Sorrento porge l’estremo saluto al 93enne Raffaele Fiorentino

Sorrento. All’età di 93 anni si è concluso il cammino terreno di Raffaele Fiorentino che lascia nel dolore la moglie Maria, i figli Ernesto con Maria, Gianni con Anna, Rico con Elena, Paolo con Luisa ed Anna con Giacomo, le sorelle, la cognata, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in via Atigliana n. 19 sabato 19 marzo alle ore 14.30 per la Chiesa di Santa Lucia in Sorrento.

Per volontà dell’estinto dopo il rito funebre la salma proseguirà per il crematorio.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.