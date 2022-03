Sorrento, parcheggi pubblici: annullata la gara. Sarà da rifare la gara per la gestione dei parcheggi pubblici di Sorrento. Il Tar, infatti, ha accolto il ricorso presentato da una società che non ha potuto partecipare perché non rientrava tra le categorie ammesse al bando. Per questo motivo, l’iter viene annullato.

Nel mese di settembre dello scorso anno era stata avviata la procedura dopo che la giunta municipale aveva approvato una delibera che prevedeva l’affidamento annuale delle aree di sosta di piazza Marinai d’Italia al porto di Marina Piccola, di piazzetta Calata Puolo presso il bordo dei pesatori al confine con Massa Lubrense e dello spazio antistante il plesso scolastico Torquato Tasso di via Marziale, per un importo a base d’asta di 75mila euro.

Inoltre, lo stesso provvedimento stabiliva che avrebbero potuto partecipare soltanto le società o le cooperative sociali indicate nell’articolo 112 del decreto legislativo 50 del 2016, dunque gli operatori economici che si avvalgono almeno per il 30 percento della propria forza lavoro di personale svantaggiato o diversamente abile.

È stato proprio questo il punto che ha portato al ricorso da parte della Tmp srl che rilevava 2la preclusione in suo danno derivante dalla riserva della possibilità di partecipazione alla gara in favore dei soli soggetti” previsti dal decreto.

La settima sezione del Tar della Campania ha accolto la tesi degli avvocati della società, annullando dunque il bando di gara e tutti gli anni connessi.

Il legale del Comune di Sorrento, Maurizio Pasetto, ha sottolineato l’inutilità di un appello, che probabilmente rappresenterebbe soltanto un’inutile perdita di tempo. “Da una disamina della sentenza, non emergono convincenti motivi al fine di una efficacia impugnativa”, ha affermato.