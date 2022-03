Sorrento: oggi 1 Marzo ci si prepara per assistere alla Grande Parata Carnevalesca

Dopo l’immenso successo di domenica 27 febbraio, prima giornata di festeggiamenti del Carnevale a Sorrento, sono alte le aspettative per la giornata odierna. Si proseguirà dalle ore 15 alle 19 con la Grande Parata Carnevalesca che attraverserà corso Italia per confluire in piazza Angelina Lauro. Qui, alle ore 16, si potrà assistere al Fun Show: spettacoli di acrobazia, giocoleria, juggling performer, bolle e tanto altro. Alle 17, Fun Dance e Selfie con le Mascotte Pro Disney, da Biancaneve e i Sette Nani alla Banda Disney a Le Principesse. Gran finale, a partire dalle ore 18, con la sfilata e la premiazione per le maschere più belle, e la distribuzione di gadget luminosi per tutti i bimbi.

In attesa di assistere alla Grande Parata Carnevalesca, tentiamo di farvi rivivere l’emozioni della prima giornata già trascorsa, che ha ridato un po’ di allegria e spensieratezza a tutti i bimbi dopo questi due anni durante i quali non è stato possibile a causa del Covid19 poter festeggiare la festa più allegra dell’anno.