Sorrento: non convalidato il sequestro delle biglietterie del porto. Sono state dissequestrate le biglietterie del porto di Sorrento. Nel corso del pomeriggio di ieri, i militari della Guardia Costiera hanno rimosso i sigilli dai locali di Marina Piccola, occupati dalle sei compagnie di navigazione che operano nel golfo di Napoli.

Il sequestro era stato risposto 15 giorni fa dalla Procura di Torre Annunziata. Da tempo i riflettori erano puntati sull’immobile realizzato grazie ai fondi di Italia ’90: nella struttura, secondo gli inquirenti, negli anni sarebbero stati commessi abusi edilizi ed innovazioni non autorizzate.

In questo periodo le società armatrici hanno comunque potuto utilizzare gli uffici, quindi l’apposizione dei sigilli non ha pregiudicato il servizio per l’utenza.

Ora che il Gip non ha convalidato il sequestro bisogna capire cosa accadrà. Da tempo, infatti, è in corso anche una querelle tra le compagnie ed il Comune innescata dopo la scadenza delle concessioni. Il sindaco Massimo Coppola aveva anche firmato un’ordinanza di sgombero da eseguirsi entro il 31 dicembre impugnata dagli armatori davanti al Tar, con i giudici che hanno sospeso il provvedimento in attesa di esprimersi nel merito. Nel frattempo è stata pure indetta una gara per assegnare in concessione i locali, ma il sequestro è arrivato proprio nel momento in cui nel Palazzo Municipale si aprivano le buste con le offerte.