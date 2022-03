Sorrento, manutenzione al Campo Italia: domande entro il 17 marzo

Con determina numero 271 del 1 marzo, il Comune di Sorrento predispone alcuni interventi in ambito sportivo, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dell’ impianto sportivo “Campo Italia” per la durata di due anni. L’amministrazione targata Coppola ha approvato la determina che approva l’invio delle richieste per prendere parte alla gara d’appalto. Una volta pervenute le istanze, il comune provvederà a valutarle. Si è ritenuto opportuno, come prevede anche la legge, assicurare il mantenimento dell’efficienza e della buona conservazione del manto erboso dell’ impianto sportivo comunale, dove si svolgono numerose partite amatoriali e professionali in quanto sede, inoltre, dell’ Asd Sorrento 1945, squadra locale che milita nella serie D del campionato italiano di calcio. Per tale motivo è chiaro l’interesse pubblico della stessa. La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 marzo 2022, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso (Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore con allegata copia del documento di identità in corso di validità e, nel caso di procuratore, della procura speciale. Di seguito tutti i documenti utili: ALTRADETERMINAFINALE

ALLEGATO B – Istanza manifestazione interesse

ALLEGATO C CAPITOLATO

avviso manifestazione d’interesse-1