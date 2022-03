Sorrento. L’urlo contro la guerra dai versi di Torquato Tasso

Il Mago Ismeno:

Ciascun, qua giù, le forze e ’l senno impieghi

Per avanzar fra le sciagure e i mali:

Chè sovente addivien che ’l saggio e ’l forte

Fabbro a se stesso è di beata sorte.

Torquato Tasso – Gerusalemme liberata (1575) Canto Decimo

In occasione delle celebrazioni della nascita di Torquato Tasso l’11 Marzo, inserite ne I COLORI DI LUCIO, e organizzate dall’Istituto di Cultura Tasso presieduto da Luciano Russo, importanti relatori si sono succeduti a parlare del Tasso. Ad aprire il convegno il prof Nuccio Ordine, che dopo aver sferzato la scuola per la inadeguatezza dei sui programmi, chiude l’applauditissima lectio magistralis con un urlo appello contro la guerra usando i versi pronunciati da Ismeno nella Gerusalemme Liberata al canto decimo. Grande effetto ed emozione in sala gremita di studenti e docenti.