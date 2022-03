Sorrento, lavori in via San Valerio: ecco l’ordinanza

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha firmato l’ordinanza numero 73 del 9 marzo 2022 con cui si istituisce il divieto di transito veicolare, pedonale e di sosta, tranne per i residenti che potranno accedere solo a piedi per raggiungere le abitazioni. Il divieto persisterà dal 10 marzo all’ 8 aprile 2022 in via San Valerio, dal civico 6 fino all’incrocio con via San Renato, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, con esclusione dei giorni prefestivi e festivi. Si tratta di opere necessarie per un ammodernamento della città. Sicuramente – aveva commentato il sindaco Coppola – i lavori comporteranno per qualche mese disagi e sacrifici per i residenti ma serviranno a portare la civiltà anche nelle zone periferiche con l’arrivo di sottoservizi e comfort che miglioreranno la vita dei cittadini e delle future generazioni. Il comune ha dunque ritenuto opportuno modificare il transito veicolare al fine di consentire gli interventi di manutenzione stradale e per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale. Tutto al fine di limitare i disagi per la collettività e consentire alla ditta Phoebus Costruzioni di Castellammare di Stabia di lavorare in sicurezza.