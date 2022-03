Sorrento, lavori in centro: limitazioni al transito da mercoledì fino a fine aprile. Dal prossimo mercoledì, 9 marzo 2022, prenderanno il via alcuni interventi per la posa di una nuova linea elettrica a media tensione nel territorio comunale di Sorrento. I lavori interesseranno le strade tra la stazione elettrica in fase di ultimazione di via San Renato e quella attualmente in uso di via Marziale. Per consentire l’esecuzione delle opere si rende necessario attivare un particolare dispositivo per la circolazione che prevede una serie di limitazioni alla circolazione fino al prossimo 29 aprile.

L’ordinanza del tenente Giuseppe Coppola della polizia municipale di Sorrento, prevede, quindi, che “dal 9 al 18 marzo 2022 con orario 8-18, ad eccezione di martedì 15 marzo in concomitanza con il mercatino rionale e nei giorni prefestivi e festivi, in via San Renato tratto di strada compreso tra via Marziale e via degli Aranci” è imposto “il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico” e “l’istituzione del limite massimo di velocità massima a 20 km/h”.

Poi, “dal 21 marzo al 1° aprile 2022 con orario 8-18, ad eccezione dei giorni prefestivi e festivi, in via degli Aranci tratto di strada compresa tra via San Renato e via Marziale” scatta “il restringimento della carreggiate e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta lato sosta ciclomotori; l’istituzione del limite massimo di velocità a 20 km/h”.

Infine “dal 4 al 9 aprile e dal 20 al 29 aprile 2022 con orario 8-18 in via Marziale, nel tratto di strada compreso tra via degli Aranci e il civico 31” è imposto “il divieto di transito veicolare”, con gli autobus dell’Eav che, quando i lavori interesseranno via degli Aranci e via Marziale, “potranno uscire/entrare dal deposito di via Marziale secondo il seguente itinerario: via De Curtis – piazza De Curtis – via Marziale – deposito e viceversa. Nello stesso periodo, è istituito l’obbligo di svoltare a sinistra per via Fuorimura (parco Tasso) per gli autobus provenienti da Massa Lubrense”.

L’ordinanza, infine, stabilisce che “per tutta la durata dei lavori, l’area interessata di volta in volta dal presente dispositivo non dovrà essere superiore a 50 metri”, ed alla ditta è imposto l’obbligo di non alterare l’attraversamento pedonale rialzato presente nell’area interessata dalla posa del cavo di via degli Aranci.