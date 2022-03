Sorrento: lavori al costone dell’Excelsior Vittoria, chiusa la strada per il porto. La proprietà del Grand Hotel Excelsior Vittoria ha presentato domanda al Comune di Sorrento per poter eseguire un’ispezione e lavori di pulizia del costone tufaceo sottostante la struttura ricettiva, la parete rocciosa che costeggia via Luigi De Maio, la strada che collega il centro con l’area portuale di Marina Piccola.

Il tenente della polizia municipale, Giuseppe Coppola, ha dunque firmato un’ordinanza con la quale è disposta “dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dei giorni lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022, l’interdizione totale temporanea al transito veicolare e pedonale di via Luigi De Maio, nel tratto compreso fra piazza Sant’Antonino e piazza Marinai d’Italia”.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, si dispone che “durante le fasce orarie di vigenza del dispositivo, compatibilmente con la prioritaria garanzia delle condizioni di sicurezza, la ditta incaricata dei lavori, provvederà a garantire congrue e costanti finestre temporali, ad intervalli di 20 minuti almeno, di apertura momentanea del tratto di strada interessato, alla circolazione pedonale e veicolare, al fine di consentire il transito dei residenti, degli autorizzati e dei veicoli adibiti al trasporto pubblico da e verso l’area portuale”.