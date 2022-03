Sorrento l’area collinare interessata da nebbia fitta e persistente

Sorrento (NA) L’area collinare di Sorrento questo pomeriggio è stata interessata da fitti banchi di nebbia misti a pioggerellina sottile, fenomeno presumibilmente dovuto all’effetto determinato dal passaggio di nubi a bassa quota che ha reso particolarmente ostico il transito degli automobilisti. In particolare il tratto di Via Nastro Azzurro che dai Colli di San Pietro (Comune di Piano di Sorrento) attraversa i Colli di Fontanelle (Comune di Sant’Agnello) fino a raggiungere Sant’Agata sui Due Golfi (Comune di Massa Lubrense) è stato interessato dalla persistenza di banchi di nebbia talmente fitti che hanno costretto gli automobilisti a rallentare e procedere esclusivamente con fendinebbia attivati nei tratti più impervi. Vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che pone Napoli e Provincia in zona gialla, dalle ore 06:00 di giovedì 31 marzo 2022 e fino alle ore 06:00 di venerdì 1 aprile 2022, agli automobilisti viene richiesta massima attenzione e prudenza, infine in caso di nebbia prima di mettersi in cammino sarebbe bene verificare che i dispositivi antinebbia sulla propria autovettura siano perfettamente funzionanti, per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito dell’ACI dove troverete i consigli degli esperti per l’adozione dei comportamenti più idonei in caso di scarsa visibilità.

Banchi di nebbia persistenti in Penisola sorrentina

ACI : https://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/le-cautele-nella-guida/guida-nella-nebbia.html

Protezione Civile Regione Campania: http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/protezione-civile-uyxyhn0s