Sorrento, la lettera di uno stagionale: ecco perché non si può lavorare. Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera di un lettore:

Salve le scrivo questa mail per portare a conoscenza la problematica dei lavoratori stagionali che, in quanto tali lavorano solo sette mesi all’anno. Ora io chiedo: ma è possibile che quando si va a fare un colloquio i datori di lavoro non prendono in considerazione la problematica del caro benzina e propongono sempre i soliti contratti con le solite cifre? Un lavoratore stagionale da questo stipendio deve detrarre oltre agli oneri per il parcheggio (se hai la fortuna di trovarlo), in questo momento anche gli oneri per il carburante e alla fine su 1000/1200 (nella migliore delle ipotesi) che ti danno portano a casa una miseria. Ora vorrei chiedere ai datori di lavoro: voi lavorereste per 700/800€ al mese? Ecco perché molti preferiscono il reddito di cittadinanza. Ci sono troppe spese e un lavoratore due calcoli li fa prima di accettare un trattamento che chiamarlo fame è un complimento. Ah dimenticavo hanno la faccia tosta di dire “Se ti sta bene ok altrimenti ho la fila fuori la porta”. Vergogna