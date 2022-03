Sorrento, la creazione del maestro pasticciere Antonio Cafiero per aiutare l’Ucraina: la “Pacestiera”

Il noto pasticciere Antonio Cafiero della Gelateria “Primavera”, uno dei locali simbolo di Sorrento, ha voluto creare un dolce che parlasse della pace in questo periodo storico che vede l’Ucraina martoriata dalla guerra. Il maestro pasticciere non è nuovo a queste iniziative e spesso lega le sue creazioni ad eventi particolari o personaggi famosi. Non poteva, quindi, mancare un dolce che inneggiasse alla pace. La sua creazione è una pastiera, dolce tipico della Pasqua, le cui caratteristiche strisce di pastafrolla riportano i colori della bandiera arcobaleno, da sempre simbolo mondiale della pace. Ed il nome non poteva essere altro che “Pacestiera”. Il pasticciere Antonio Cafiero donerà il ricavato della vendita in beneficenza per una iniziativa a favore dell’Ucraina contribuendo alla raccolta fondi per acquisto medicinali da spedire in Ucraina organizzata da don Luigi Castiello cappellano Ospedale del Mare di Napoli.