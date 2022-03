Sorrento Juniores – Francavilla: partita importante ma non decisiva. Giulio Russo ed i suoi ragazzi hanno messo nel mirino il Francavilla, terzo in classifica, per continuare la loro corsa in vetta al proprio girone del campionato Juniores. Si gioca domani alle 15.30 allo stadio Italia, non sarà decisiva ma certamente sarà molto importante: “Giochiamo in anticipo ma cambia poco – spiega mister Russo – perché l’unica cosa che conta è provare a fare un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo che ci siamo prefissati. Affronteremo secondo me la migliore squadra con la quale ci siamo confrontati fino ad ora e stiamo lavorando per questo, non dovremo ripetere l’approccio dell’andata quando siamo andati sotto di due reti per poi pareggiare. Dovremo “aggredire” il match anche se il Francavilla non è l’ultimo ostacolo verso il “sogno” e quindi servirà raziocinio”. Match amarcord tra vecchi amici per Giulio Russo: “Sarà un piacere ritrovare ritrovare sia il mio ex compagno e ora collega Cirillo che il direttore dei lucani Pasquale Ottobre, con loro abbiamo trascorso momenti indimenticabili e spero che ad accoglierli e a vedere la gara ci sia un bel pubblico come quello arrivato sugli spalti per il San Giorgio. I miei sono sul pezzo ed io sono fiducioso”.