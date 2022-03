Sorrento, Jorit incontra gli studenti. Bella iniziativa all’Artistico “Grandi” dopo il murale per Dalla . L’incontro questa mattina alle 11 nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore ad

Indirizzo Raro “Francesco Grandi” di Sorrento, l’artista dell’Urban Art, Jorit, presente in città per realizzare il murale dedicato a Lucio Dalla, incontrerà i ragazzi delle classi quinte del Liceo Artistico. “Il coinvolgimento dei ragazzi del Liceo “Grandi” – ha spiegato Marcello Aversa, Presidente di “Peninsulart” ed organizzatore dell’incontro – è un’opportunità unica di approfondimento dell’ Urban Art e viene a coronamento del corso di ceramica “Arti e Mestieri” a cui hanno partecipato numerose classi”.

Ringraziamo la Prof.ssa Orsola Miccio, addetta stampa del Liceo Grandi per la notizia