Sorrento in festa per le donne: tavolo di mimose al Comune

Al comune di Sorrento si festeggia la donna con un tavolo straripante di mimose. Il fiore tipico della Festa della Donna domina la sala consiliare del Comune in Piazza Sant’Antonino. Un’iniziativa importante, quella dell’amministrazione del sindaco Massimo Coppola, per valorizzare il ruolo chiave della donna nei meccanismi comunali e politici. Nel contesto internazionale, soprattutto italiano, la presenza della donna all’interno del contesto politico ha avuto un ruolo molto carente anche in relazione ai vari eventi susseguitisi nell’arco degli anni. Le donne in quanto tali hanno sempre acquisito un ruolo marginale all’interno della società faticando ad emergere in un ambiente prettamente maschilista, fondato sull’idea dell’uomo lavoratore. L’evoluzione della condizione femminile per affermarsi ha dovuto affrontare numerose battaglie. Molte sono state le proposte per far sì che la situazione della donna potesse cambiare, e una di queste è stata sicuramente la recente applicazione del meccanismo delle quote rosa.