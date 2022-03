Sorrento: i novanta anni di Don Antonino Persico. Gli auguri di Raffaele Lauro

Capo di Sorrento: novantesimo genetliaco di Don Antonino Persico. Gli auguri di Raffaele Lauro.

Carissimo Don Antonino, un abbraccio di grande gioia per il Tuo novantesimo genetliaco! Desidero formularTi, anche se da lontano, i miei auguri più fervidi, accompagnati dai miei antichi e immutati sentimenti di affetto filiale, di assoluta deferenza e di profonda gratitudine. Un grazie immenso per quanto hai fatto, come pastore, per la Tua comunità, per il bene che hai profuso verso tutti a piene mani e per la benevolenza paterna che hai sempre manifestato nei confronti della mia persona, della mia famiglia e dei miei amici. Ho una forte nostalgia di fede cristiana per le Tue celebrazioni eucaristiche, per le Tue omelie e per le Tue parole benedicenti. Spero che il Signore mi conceda di incontrarTi presto di persona, al Capo di Sorrento, e di riabbracciarTi. Animo grato et filialis affectio, Raffaele