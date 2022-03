Sorrento, Graziano Maresca al posto di Donadio? il sindaco Coppola sta pensando al sostituto del professionista impegnato anche a Torre Annunziata

Sorrento, Graziano Maresca al posto di Donadio? il sindaco Coppola sta pensando al sostituto ma non parla. A giugno il dirigente dell’urbanistica potrebbe andare in pensione secondo voci di corridoio. Sono tante le ipotesi, fra queste quella di Maresca, il tecnico potrebbe lasciare Sant’Antonio Abate , paese in provincia di Napoli fra Pompei Castellammare di Stabia e Gragnano, solo per un incarico prestigioso. Ma sono voci, difficile sapere cosa farà il primo cittadino Massimo Coppola, forse un 110, non si sa, ma di certo Coppola vuole qualcuno di piglio che lavora e si impegni per la città. Intanto il professionista chiamato a sostituire il capo dell’ufficio tecnico finito in cella. E’ l’accordo trovato qualche settimana fa, come abbiamo scritto , dall’amministrazione comunale di Torre Annunziata con Alfonso Donadio. L’ingegnere, in servizio al comune di Sorrento, ha raggiunto l’intesa con il sindaco Ascione per un incarico part-time in attesa che venga completato l’iter burocratico per il nuovo bando. Donadio, originario proprio di Torre Annunziata (anche se residente a Pompei) ha ricoperto già in passato alcuni ruoli all’interno della macchina amministrativa oplontina. Dopo aver lavorato presso gli uffici tecnici comunali di Santa Maria La Carità, Sant’Antonio Abate, Scafati e Pompei, è stato membro della Commissione edilizia comunale e membro della Commissione per l’esame delle pratiche di ricostruzione dei fabbricati colpiti dal terremoto del 1980 a Torre Annunziata. Insomma un professionista a tutto tondo che sarà difficile da sostituire e servirà sicuramente qualcuno in gamba e dinamico come vuole Coppola.