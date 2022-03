Sorrento: grande successo per il ritiro dei rifiuti ingombranti a Marina di Puolo. La prossima settimana replica a Marina Grande. Grande successo per il ritiro di rifiuti ingombranti e attrezzature varie in disuso a Marina di Puolo. “Sono stati già riempiti e avviati allo smaltimento molti furgoni di materiali ad opera della società Penisolaverde – ha affermato il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco -. Un’iniziativa che proposi molti anni fa e che portiamo avanti con slancio per ripulire e dare la possibilità a molti residenti e attività commerciali di liberarsi di questa tipologia di rifiuti in prossimità dell’inizio della stagione turistica – balneare. Sabato prossimo si replica a Marina Grande”.

Foto 3 di 3