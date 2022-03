Sorrento, Gigi di Fiore presenta il suo libro sulla storia del Napoli. Ieri sera, nella suggestiva cornice del ristorante Zi’Ntonio a Sorrento, il patron Mariano Russo ha ospitato la presentazione del libro “Storia del Napoli, una Squadra, una Città, una Fede” di Gigi Di Fiori. All’evento, organizzato dal commendatore Gaetano Mastellone, presidente del Club Napoli Città di Sorrento, erano presenti il moderatore Antonino Siniscalchi, Francesco De Luca (responsabile servizi sportivi de Il Mattino), Paolo Torino (Patron di Canale 21) e Alfonso Iaccarino (chef stellato del rinomato ristorante Don Alfonso), che hanno raccontato aneddoti sul celebre Achille Lauro. Una serata magica che ha riportato alla mente vecchi ricordi, a chi ha vissuto quei momenti e ha arricchito con tante nuove informazioni chi ancora non era nato. Dalla presidenza del Napoli di Achille Lauro, passando per quella di Ferlaino e finendo con l’attuale De Laurentiis: un viaggio nella storia della maglia azzurra che ha attraversato momenti idilliaci, negli anni di Maradona per esempio e drammatici con il fallimento della società e la retrocessione. Tantissima emozione ha suscitato, nei 50 soci del Club Napoli Città di Sorrento, nella stampa locale, nel mister Ernesto Apuzzo, presenti all’evento, l’intervento di Tommaso Starace, magazziniere del Napoli, che rappresenta il passato e il presente dei colori azzurri.