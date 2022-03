Sorrento. “Gelato solidale” pro Ucraina, con il maestro Sergio Colalucci, il Rotaract Sorrento e l’Antica Gelateria dell’Accademia

Il maestro gelatiere Sergio Colalucci, il Rotaract Sorrento e l’Antica Gelateria dell’Accademia uniti per sostenere i bambini ucraini fuggiti dalla guerra, ed ospiti presso famiglie e strutture in penisola sorrentina.

L’evento è in programma per sabato 2 aprile, a partire dalle ore 12, presso l’Antica Gelateria dell’Accademia, in via Padre Reginaldo Giuliani 34, nel centro storico di Sorrento.

Nei locali della gelateria, aperta dove sorgeva una storica boutique di antiquariato, si potranno gustare le creazioni del campione del mondo Colalucci, e lasciare un’offerta.

Per informazioni sull’evento è possibile consultare il sito www.gelateriadellaccademia.com