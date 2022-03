Sorrento Futsal, ultime chances per agguantare la salvezza

Ultime chances per agguantare la salvezza. Questo pomeriggio alle 15, il Sorrento Futsal scenderà nella tensostruttura di Avellino per affrontare, in una non facile trasferta, l’Agostino Lattieri per cercare, in queste ultime giornate di campionato, i punti della salvezza che gli permetterebbero di proseguire il cammino in C1. Domani mattina alle 11, invece, sarà la volta dell’U19, che ospiterà il CUS Avellino; i ragazzi di mister Astarita, vincendo, consoliderebbero il terzo posto in classifica.