Sorrento Futsal, Piantadosi diventa dottore. Grandissima soddisfazione per il Sorrento Futsal e non solo: Luca Piantadosi, laterale in forza nella squadra dal 2020, si è laureato ieri pomeriggo in Magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica presso l’Università Federico II di Napoli. Il calcettista 26enne ha conseguito la laurea con 110 e la redazione sportiva di Positanonews si unisce agli auguri della società rossonera.