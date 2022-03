Sorrento: erogazione dei buoni spesa , l’amministrazione Coppola si è attivata ecco come

Sorrento: erogazione dei buoni spesa , l’amministrazione Coppola si è attivata ecco comeIl 30/12/2021 è stato pubblicato sul sito del Comune di Sorrento l’avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, destinato ai cittadini residenti. Venne data la possibilità di presentare la domanda a partire dal 10 gennaio 2022 ed entro e non oltre l’8 febbraio 2022. I requisiti richiesti per l’accesso al contributo, come spercificato dal Comune erano il possesso di Isee in corso di validità non superiore a 15mila euro e non essere percettore di reddito di cittadinanza e/o reddito d’inclusione.l’importo attribuito allo scopo al comune di Sorrento è di Euro 67.381,79, ricordando che diversamente dai due precedenti contributi del 2020, l’impiego del Fondo di solidarietà alimentare è in questa occasione esteso agli oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà per il pagamento di “utenze domestiche e affitti”.Con Deliberazione della Giunta Municipale N. 268 del 23/12/2021 si è proposto di approvare la distribuzione dei buoni spesa del valore di 10,00€ cadauno, al richiedente il contributo per ciascuna famiglia, una tantum, fino all’ammontare di € Euro 130.181,79 di cui Euro 2.625,00 sono destinati all’acquisto della piattaforma Welfare Sociale 3.0 – buoni spesa.Si è così proceduto ad individuare la platea dei beneficiari aventi diritto e rispondenti ai requisiti previsti dall’Avviso pubblico determinando il quantum da erogare ai nuclei familiari sulla base del relativo numero di componenti del nucleo familiare, così come previsto dall’Avviso Pubblico approvato hanno presentato domanda di buoni spesa n. 442 cittadini, dei quali n. 433 sono ammissibili al contributo e n. 9 non ammissibili. I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 31/05/2022.

I buoni sono spendibili tramite codice fiscale/tessera sanitaria presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà disponibile sul sito www.comune.sorrento.na.it e saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 31/05/2022.

