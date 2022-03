Sorrento: è scomparsa Angela D’Esposito. Angela D’Esposito, di 53 anni, è scomparsa da Sorrento domenica scorsa. Alta 1.57m, capelli neri ed occhi verdi, potrebbe trovarsi a Gragnano.

Da venerdì la sua famiglia non l’ha più vista: domenica li aveva avvertiti di star rientrando a casa, ma non è mai arrivata. Da allora, non si hanno più sue notizie.

Chiunque l’abbia vista può chiamare al 3348995574 o contattare le Forze dell’Ordine al 112.