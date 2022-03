Sorrento e Capri gli operatori del turismo scrivono al Ministro dello Sviluppo Economico

Dalla Penisola Sorrentina e da Capri gli operatori turistici scrivono al Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti : “Sviluppo è anche Turismo”

Dalla Penisola Sorrentina e da Capri gli operatori turistici

della Penisola Sorrentina e di Capri hanno trasmesso una comunicazione al Ministro dello Sviluppo Giorgetti dopo le sue recenti

dichiarazioni relative ai fondi del Pnrr che devono dare sostegno ai settori strategici e alle fondamenta della nostra economia

Il Ministro ha aggiunto che occorre porre

al centro l’industria manifatturiera che crea occupazione e ricchezza.

Siamo assolutamente consapevoli di quanto sia importante dedicare attenzione ed energie alla “nostra industria”.

Ma nello stesso tempo registriamo con grande amarezza che il Turismo non viene menzionato nelle parole del Ministro.

Si tratta di una dolorosa conferma della visione miope che da decenni hanno i nostri Governi su di un settore che è sempre stato marginalizzato.

Il nostro paese continua a considerare il Turismo meno “centrale” per il Suo sviluppo rispetto ad altri settori, ignorando non solo i suoi effetti in termini di Pil e di occupazione ma soprattutto quale straordinario potenziale genererebbe se supportato da una visione che esaltasse luoghi unici al mondo grazie alla loro storia, arte, cultura, enogastronomia.

Ecco perché

da località turistiche tra le più famose al mondo, abbiamo chiesto al Ministro di fare tutti gli sforzi possibili affinché, anche nel nostro Paese, si proceda finalmente a collegare lo Sviluppo al Turismo. Una saldatura indissolubile per disegnare il futuro dei nostri giovani e per dare nuove prospettive alla nostra economia

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Mauro di Maio

Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Graziano d”Esposito

Presidente Atex Isola di Capri

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania