Sorrento, domani con il Molfetta per dare continuità. Cioffi: “Match duro, non dobbiamo abbassare la guardia”. Obiettivo da sempre ben chiaro quello del Sorrento in stagione, centrare una tranquilla salvezza. Obiettivo che si avvicinerebbe sensibilmente in caso di vittoria domani (ore 14.30 allo stadio Italia) contro il Molfetta. Ecco perché la società ha riproposto l’iniziativa “porta un bambino alo stadio” con ticket ridotto a cinque euro per gli adulti accompagnati da un Under 14 che entrerà gratuitamente.

“Siamo consapevoli delle difficoltà del match contro il Molfetta, che è squadra solida ma che davanti ha uomini capaci di dare molto fastidio alle difese avversarie. L’obiettivo deve essere quello di dare continuità di prestazione all’interno della stessa gara cercando di giocare 90’ ad alto livello – spiega mister Cioffi -. Vincere rappresenterebbe un passo importante verso la quota salvezza che comunque sì è attestata sui 44-45 punti e quindi anche se stiamo facendo bene non dobbiamo abbassare la guardia”.